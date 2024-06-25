Детский сад на 255 мест построят в микрорайоне Авиаторов Балашихи к 2025 году

Новый детский сад на 255 мест построят в микрорайоне Авиаторов Балашихи к 2025 году. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Согласно проекту, детский сад в микрорайоне Авиаторов рассчитан принять 255 детей. Строители возведут трехэтажное здание, включающее в себя обширные групповые ячейки и кружковые помещения, физкультурный и музыкальный залы, медицинский и методический кабинеты, а также пищевой блок, вестибюль и служебные помещения. На прилегающей территории обустроят физкультурные зоны, а также 11 игровых площадок с теневыми навесами и игровым оборудованием.

Общая площадь детского сада составит порядка 4 тыс. квадратных метров. В нем будут функционировать 11 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет. С вводом садика в эксплуатацию для жителей Балашихи появится порядка 50 рабочих мест.

Завершение строительства социального объекта намечено на второй квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.