Детский сад на 250 мест в Ленинском округе поставили на кадастровый учет

Детский сад на 250 мест в жилом комплексе «Пригород Лесное» Ленинского городского округа поставили на кадастровый учет благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад площадью почти 3,5 тыс. кв. метров расположен по адресу: Ленинский городской округ, пгт Мисайлово, микрорайон Пригород Лесное, улица Современников, дом 12. Здание рассчитано на 10 общеразвивающих групп полного дня для детей от 2 до 7 лет.

В каждой группе предусмотрены отдельные помещения: игровая, спальня, буфет, раздевалка и санузел. На первом этаже размещены медицинский кабинет, пищеблок с полным циклом приготовления блюд и музыкальный зал с инвентарной комнатой. На втором этаже находятся спортивный зал, кружковая для развивающих занятий и кабинет логопеда.

Вестибюль здания выполнен просторным и светлым, что обеспечивает дополнительное естественное освещение и создает парадное пространство. Во дворе оборудованы игровые площадки с деревянными теневыми навесами для каждой группы, две спортивные площадки с резиновым покрытием и зоны для активных игр. Все растения на территории выбраны с учетом гипоаллергенности.

Строительство детского сада осуществили застройщики ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.