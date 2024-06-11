Детский сад на 250 мест построят в ЖК «Новая Алексеевская роща» городского округа Балашиха. Разрешение на строительство выдано девелоперу, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2025 года, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь трехэтажного здания — 3 495 кв. метров. Здесь разместятся 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также оборудуют кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. В здании предусмотрены пищевой блок, прачечная и технические помещения.

На прилегающей территории проведут озеленение: высадят кустарники, деревья и цветники, разместят спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы и системы освещения. Здесь же установят теневые навесы, а также организуют специальную зону для колясок и санок.

ЖК «Новая Алексеевская роща» в составе 4 корпусов находится в 6 км от МКАД на Щелковском шоссе, рядом с национальным парком «Лосиный Остров». В жилом комплексе предусмотрена развитая социальная инфраструктура. Кроме детского сада, здесь построят школу на 1 230 мест и поликлинику на 400 посещений в смену. На первых этажах зданий размесятся объекты сферы услуг: магазины, кафе, пункты услуг, аптеки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.