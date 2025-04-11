Детский сад «Малыш» в Шаховской станет современным центром развития к сентябрю

Детский сад «Малыш» в Шаховской переживает масштабное обновление. Капитальный ремонт, стартовавший в декабре прошлого года, идет полным ходом сразу по нескольким направлениям, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Полным ходом идет монтаж новой кровли, где к концу апреля планируется завершить стропильную систему и приступить к установке профлиста и новых окон. На первом этаже активно возводят перегородки, формируя будущие группы и функциональные помещения, а на втором этаже специалисты завершают штукатурные работы.

На объекте трудится команда из 16 человек, стремящаяся преобразить детский сад в современное и комфортное пространство для юных шаховчан. «Мы ставим задачу завершить все работы к концу августа, чтобы с началом нового учебного года малыши смогли вернуться в свой обновленный и любимый детский сад», — подчеркнул глава городского округа Замир Агарзаевич Гаджиев.

Обновленный «Малыш» станет настоящим центром развития и творчества для детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.