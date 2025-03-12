Детская поликлиника в Чехове достроена более чем на 50%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства детской поликлиники в Чехове, которую возводят по улице Мира. Медучреждение строят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств регионального бюджета. Застройщиком выступает подмосковная «Дирекция заказчика капитального строительства», сообщает пресс-служба ведомства.

Стройготовность достигла 60%. В настоящее время на объекте устраивают внутренние инженерные системы, устанавливают оконные блоки, а также утепляют наружные стены и монтируют вентилируемый фасад. Строительство ведут в графике, завершить работы планируют в третьем квартале 2025 года.

В ходе проверки инспекторы Главгосстройнадзора отметили, что содержание строительной площадки и выпуск грузового транспорта с объекта на дороги города застройщик осуществляет без нарушений.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Современная техника и функциональные программные решения упростят деятельность, и позволят направить драгоценное время медицинских специалистов на помощь маленьким жителям Чехова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.