сегодня в 18:23

Детская поликлиника открылась в Шатуре после ремонта

В городском округе Шатура завершился ремонт детской поликлиники № 1, рассчитанной на 170 посещений в смену. В помещениях выполнена внутренняя отделка, заменены окна и двери, установлена новая навигация и оборудована игровая зона для маленьких пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно создавать комфортные условия для работы медицинских специалистов и пребывания пациентов в наших медучреждениях. Ранее в Шатуре открылась взрослая поликлиника после капремонта. Сегодня прием пациентов начала обновленная детская поликлиника, где медицинскую помощь получают почти 7 тыс. детей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В детской поликлинике ведут прием врачи-педиатры, работают кабинеты неотложной помощи, здорового ребенка, прививочный, а также оборудован отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ.

Детская поликлиника располагается по адресу: ул. Интернациональная, д. 19/7. Записаться на прием можно через портал «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.