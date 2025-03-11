сегодня в 11:43

Детская поликлиника открылась в Электростали после капитального ремонта

В Центральной медико-санитарной части № 2 Электростали после капитального ремонта торжественно открылась детская поликлиника. В детской поликлинике были проведены ремонтные работы на всех этажах, обновлен фасад, закуплены новое оборудование и современная мебель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посетили депутат Государственной думы Геннадий Панин, заместитель главы Электростали Элла Вишнева и представители АО «МСЗ».

Сейчас детская поликлиника выглядит по-современному: есть электронное информационное табло и инфомат для записи, комната матери и ребенка, детский уголок, кабинеты массажа, физиотерапии и ЛФК.

Теперь юным жителям Электростали, прикрепленным к этой больнице, ожидать прием доктора будет намного комфортнее.

Прием ведут узкие специалисты и педиатры, работает рентген-кабинет и кабинет УЗИ. Уточнить информацию о графике приема врачей вы всегда можете по телефону: 8 (49657) 7-30-52 и 8 (49657) 7-30-53.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.