Детская музыкальная школа имени Наседкина откроется после капремонта 1 сентября

Ход работ по капитальному ремонту музыкального учебного заведения на ул. Вокзальной, 27А проинспектирован заместителем председателя совета депутатов городского округа Красногорск, исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Богданом Андрияновым. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Готовность объекта сейчас составляет 25% и, по словам представителей подрядчика, обновление здания будет завершено в запланированный срок — к началу нового учебного года.

Как сообщил Богдан Андриянов, детская музыкальная школа, построенная в 1982 году, давно испытывала потребность в капитальном ремонте. В работах, которые ведутся в плановом режиме, задействованы 35 человек. На данном этапе строители активно занимаются оштукатуриванием стен и прокладыванием инженерных систем. 1 сентября этого года обновленное здание школы примет учеников и их преподавателей в просторных современных аудиториях, оборудованных всем необходимым для занятий.

«Год 80-летия Победы для нас будет очень насыщенным в плане открытия новых учреждений», — отметил Богдан Андриянов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.