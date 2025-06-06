Детсад «Заряночка» в Домодедове планируют капитально отремонтировать в 2026 г

В следующем году планируется завершить капремонт детского сада «Заряночка» в округе Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детского сада «Заряночка» в городском округе Домодедово», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МАОУ Заревская СОШ с УИОП (ДО «Заряночка») Московская область, г. о. Домодедово, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Мирная, стр. 6».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1986 года постройки общей площадью 3 112,0 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.