Детсад в ЖК «Театральный парк» Королева введут в эксплуатацию до конца 2024 г

Жилой комплекс «Театральный парк» строят в Подмосковье. Девелопер продолжает реализацию проекта в городском округе Королев. Сейчас застройщик ведет работы на нескольких объектах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 26 завершены работы по разработке котлована, устройству подбетонного основания и монолитных конструкций. Выполнены работы по устройству фундаментной плиты, устройству стен и перекрытия подвала. Ведутся работы по устройству парапета и вентшахт на кровле, завершается монтаж межкомнатных перегородок первого, второго и третьего этажей. Выполнена прокладка магистралей отопления, холодного и горячего водоснабжения, ливневой и бытовой канализации в подвальной части здания.

В детском саду для 107 малышей строители завершили работы по остеклению, на финальной стадии монтаж кровли. Ведется монтаж инженерных систем. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.

ЖК «Театральный парк» реализуется в городе Королев всего в 7 км от МКАД. Здесь уже построено 37 четырехэтажных домов на 3 786 квартир, открыта гимназия на 660 учеников и дошкольное учреждение на 80 воспитанников. В шаговой доступности для жителей открыты магазины, салоны красоты, кафе и фитнес-центр с несколькими бассейнами, залами для групповых занятий, залом для кардиотренировок и детским фитнесом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.