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Детсад на 300 мест в подмосковном ЖК «Люберецкий» готов на 90%

В ЖК «Люберецкий» одноименного городского округа строят детский сад на 300 мест. Объект социальной инфраструктуры готов на 90%. Дошкольное учреждение возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На объекте ведутся чистовые отделочные работы, монтаж оконечных устройств внутренних инженерных систем, монтаж технологического оборудования, фасадные работы в процессе завершения. На территории объекта выполняются работы по благоустройству.

В жилом квартале «Люберецкий» уже работают детский сад на 250 мест и школа для 1 500 учеников, а также ведется строительство поликлиники на 300 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.