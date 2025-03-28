Детсад на 300 детей откроется в ЖК «1-й Донской» Ленинского округа через год

В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа продолжается строительство трехэтажного дошкольного учреждения на 300 мест, открытие которого запланировано на I квартал 2026 года. Жители новостроек смогут водить детей в детский сад сразу после заселения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На сегодняшний день на объекте задействованы порядка 50 человек и 3 единицы техники. Строители выполнили монолитную часть подземного этажа, гидроизоляцию по периметру, смонтировали бытовую и ливневую системы канализации. Параллельно возводятся монолитные конструкции первого этажа. В следующем месяце планируем приступать к частичному благоустройству теплосетей и кладке первого этажа», — сказал директор проектов группы компаний «ФСК» Сергея Пырова.

Здание детского сада будет функциональным и выполненным в современном стиле: входная группа с панорамным остеклением, просторный светлый вестибюль, также будут все необходимые помещения — полностью оборудованный пищеблок, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы, комнаты для кружков, кабинеты психолога, логопеда и хозяйственные помещения. На территории для детей сделают современные спортивные и прогулочные площадки и даже амфитеатр.

«Кроме детского сада на текущий год в планах — начало строительство подстанции скорой медицинской помощи, рассчитанной на дежурство 5 бригад, а также реконструкция улицы Калиновой вдоль всей территории жилого комплекса с расширением ее до четырех полос», — добавил Сергей Пыров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.