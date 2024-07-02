Детсад на 180 мест построят в жилом квартале EVO Реутова

Детский сад на 180 мест построят в жилом квартале EVO городского округа Реутов. Девелопер возведет соцобъект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад будет работать в составе уже действующего муниципального дошкольного учреждения № 3 «Ромашка» на Комсомольской улице. Здесь появится новое современное трехэтажное здание общей площадью свыше 2,5 тыс. кв. метров с благоустроенной территорией, детскими игровыми площадками и озеленением.

В составе детского сада откроется восемь групп, которые смогут посещать дети в возрасте от 2 до 7 лет. Внутри здания будет создано современное пространство для развития, игр, занятий спортом и комфортного обучения детей. В здании появятся многофункциональный музыкальный зал для проведения праздников, просторный физкультурный зал, медицинский и процедурный кабинеты, игровые комнаты и спальни. На первом этаже — зона охраны с диспетчерским пультом.

Жилой квартал EVO находится в районе со сложившейся инфраструктурой. Высокая транспортная доступность проекта обеспечена близостью станции МЦД-4, а также для автомобилистов есть удобный выезд на МКАД и Шоссе Энтузиастов. Внутри квартала будут размещены объекты коммерческой инфраструктуры: супермаркеты и бытовые пункты, кафе и рестораны, пункты выдачи заказов. Закрытые дворы будут организованы в формате без машин, спортивные площадки оснастят современным оборудованием, а детские — дополнят нейродинамическими игровыми зонами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.