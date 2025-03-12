Детсад для 250 малышей откроют в подмосковном Поварово в 2025 году

В поселке Поварово продолжают строительство детского сада. Объект посетил заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Сорокин, чтобы проверить ход выполнения работ подрядной организации «Агрострой», сообщает пресс-служба администрации округа.

На текущий момент выполнены работы по устройству строительной площадки, а именно: организация ограждений и подъездных путей, установлен котлован. На 100% заложены плиты и фундамент. Специалисты приступили к возведению монолитной части цокольного этажа.

Работы идут согласно графику. В ближайшее время начнут заливать и перекрывать первый этаж. Сейчас ведут работы по наружным частям и по договору технологического присоединения. На объекте находятся 54 человека и пять единиц техники, — подчеркнул заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Сорокин.

Здание будет состоять из трех этажей. Внутри предусмотрены колясочная, пункт охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и подсобные помещения. Детский сад рассчитан на 250 воспитанников, открытие запланировано в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.