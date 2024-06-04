Детсад для 200 малышей построят в ЖК «Ильинские луга» округа Красногорск

Детский сад для 200 малышей строят в ЖК «Ильинские луга» городского округа Красногорск. Объект возводят в рамках инвестиционного контракта с администрацией городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по устройству перегородок из ПГП, черновая отделка, монтаж систем ЭОМ, ОвиК, работы по устройству кровли и фасадов, монтаж лифтового оборудования. Строительная готовность объекта составляет 65%. Полностью завершить работы планируется в четвертом квартале 2024 года.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 4,5 тыс. кв. метров. Здесь разместятся 9 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также оборудуют пищевой блок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда.

На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение: организуют игровые площадки с навесами и отдельные для проведения физкультуры на свежем воздухе. Новый садик будет построен по принципам безбарьерной среды — все входы в здание расположатся на уровне земли.

Жилой район «Ильинские луга» находится в 10 км от МКАД по Новорижскому шоссе, в 20 минутах на автомобиле от станций метро «Волоколамская», «Тушинская» и «Строгино». В будущем откроется станция «Ильинская». На территории комплекса запроектирована развитая социальная инфраструктура: 9 детских садов для 2950 малышей, 4 школы для 6100 учеников, 2 поликлиники и больница, зеленые дворы-парки с современным благоустройством, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.