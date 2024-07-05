Детсад для 140 малышей построят в подмосковном ЖК «Микрорайон Донской»

Детский сад на 140 мест построят в ЖК «Микрорайон Донской» городского округа Коломна. Разрешение на строительство выдано министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь здания на три этажа составит более 4,2 тыс. кв. метров. Детский сад рассчитан на 5 многофункциональных групп детей для разных возрастов от трех до семи лет. В дошкольном учреждении оборудуют спальни, помещения для игр и тренировок, столовую, пищеблок, музыкальные залы, кружковые помещения для занятий с детьми и бассейн. Спроектированы медицинские кабинеты. Территорию рядом с детским садом благоустроят и озеленят.

ЖК «Микрорайон Донской» — это квартал из монолитно-кирпичных домов переменной этажности от 9 до 17. На первых этажах домов во встроено-пристроенных помещениях размещены культурно-развлекательный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также запроектированы офисные помещения. На территории ЖК находятся наземные гостевые парковки и две многоуровневые стоянки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.