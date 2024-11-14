Дети-сироты в Электростали получают жилье благодаря программам поддержки

В этом году в Электростали 13 детей-сирот изъявили желание получить государственные жилищные сертификаты, и 3 человека — квартиры из специализированного муниципального жилищного фонда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 2023 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 22 лет включительно, могут получить за счет средств регионального бюджета меры поддержки в виде единовременной соцвыплаты для приобретения на территории Московской области благоустроенного жилого помещения в собственность.

Благодаря сертификатам ребята могут приобрести собственное жилье. Они выдаются по желанию детей-сирот и оформляются на основании заявления.

В следующем году в городском округе планируется обеспечить жилыми помещениями 13 детей-сирот (11 человек с использованием жилищных сертификатов и 2 человека путем предоставления квартир из специализированного муниципального жилищного фонда).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе – удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована – каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев.