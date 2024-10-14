Десятков: зал строящегося вестибюля станции метро «Физтех» украсили панно

сегодня в 10:22

В строящемся северном вестибюле станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро завершили архитектурную отделку и продолжают монтаж инженерных систем — устанавливают вентиляцию и противопожарное оборудование, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Фото - © Фото: пресс-служба АО «Мосинжпроект»

Украшением кассового зала второго вестибюля станции «Физтех» стала тематическая художественная композиция, посвященная расположенному рядом вузу.

«Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати. Пол и стены пассажирской зоны вестибюля облицованы камнем российского месторождения — амфиболитом, габбро и сибирским гранитом», — уточнил Василий Десятков.

Фасад вестибюля площадью 5 тыс. кв. м был облицован алюминиевыми и металлическими панелями.

Станция «Физтех» была открыта в сентябре прошлого года в составе участка продления Люблинско-Дмитровской линии «Яхромская» — «Физтех».