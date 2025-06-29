Дешевых квартир на «вторичке» становится меньше по всей России

Не останавливающийся рост стоимости недвижимости провоцирует вымывание с рынка дешевых квартир на вторичном рынке с ценой до 5 млн рублей. В январе-марте 2025 года доля сделок с таким жильем уменьшилась до 63,1% по всей РФ и до 5,5% в Москве, там средняя цена квартиры выросла до 15 млн рублей, сообщает « Коммерсант ».

Такая тенденция наблюдается из-за увеличения стоимости недвижимости. В первом квартале 2025 года средняя цена квартир в Москве увеличилась на 5,3% год к году. В остальных регионах РФ она выросла на 8,8% до 3,7 млн рублей.

Наибольший рост цен в марте 2025 года был зафиксирован в Казани — на 12% до 177,1 тыс. рублей за квадратный метр. В Воронеже цена «квадрата» выросла на 10,10% до 100,9 тыс. рублей, Нижнем Новгороде на 9,4% до 148 тыс. рублей, Перми на 8,5% до 105 тыс. рублей, Красноярске на 8,1% до 121,7 тыс. рублей.

Суммарно по РФ количество сделок со «вторичкой» упало на 20%. В Москве же показатель вырос на 15%. Дело в том, что в российской столице жители меньше зависят от ипотечных программ.