«Дешевая» ипотека в России увеличит цены на новостройки

Цены на новостройки в России будут расти вместе с инфляцией — эксперт Корягин

Льготные категории граждан могут воспользоваться так называемой «дешевой» ипотекой. Расширение и продление этой программы может привести к росту цен на новостройки вместе с инфляцией, сообщил РИАМО руководитель инженерно-строительной компании «Мандарин-Строй» Александр Корягин.

Вопрос по льготной ипотеке сейчас интересует всех. Минстрой обсуждает с правительством и ЦБ возможность ее продления с базовой программой, по которой любой житель может взять жилье в ипотеку под 8%. При этом эксперт отметил, что уже сейчас семьи активно пользуются льготной ипотекой, в том числе арктической и дальневосточной.

«А это значит, что цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией. И, что логично, на этом фоне „просядет“ вторичка — таким образом, владельцам квартир из этого сектора стоит повременить с продажей», — заявил Корягин.

Также он напомнил, что в конце февраля состоялось значимое для отрасли событие — «Российская строительная неделя — 2024». В ее рамках прошла конференция «Малоэтажная Россия». По словам Корягина, малоэтажка начинает обгонять МКД по объемам строительства.

«Значит компаниям-застройщикам стоит подготовиться к растущей конкуренции в этой области», — добавил специалист.