Деревня-призрак: в центре Кемерова рядом с высотками разрушаются десятки домов

В микрорайоне Притомский в центре Кемерова среди новых высоток остаются десятки заброшенных домов, часть из которых еще заселена. Территорию постепенно выкупают и готовят под застройку, сообщает Сiбдепо .

В нескольких шагах от элитных новостроек стоимостью до 7 млн рублей за однокомнатную квартиру сохраняется ветхая застройка. Старые избы и полуразрушенные дома скрыты за деревьями и бурьяном, создавая контраст с современными башнями.

Район расселяют в рамках масштабного проекта развития территории до 2044 года. Власти выкупают участки и сносят жилье, однако процесс идет медленно. По данным администрации, точной информации о числе оставшихся жителей нет. При этом как минимум один дом на улице 3-я Заречная остается жилым.

В заброшенных строениях сохранились мебель, документы и личные вещи. Местные жители сообщают, что в руинах иногда ночуют бездомные. Рядом со школой № 5 стоит аварийный дом № 145а на 2-й Заречной улице, куда заходят подростки.

«Заброшенный домик рядом со школой, м-м-м….Дети постоянно там „тусуются“, ломают вещи и мародерят мебель», — пожаловался очевидец Дмитрий.

За последние шесть лет под снос изъято 60 участков. Часть домов уже заколочена или обрушилась, другие продолжают разрушаться в ожидании демонтажа.

