Депутаты Котельников проверили ход строительства поликлиники

Депутаты совета депутатов городского округа Котельники, главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин, заместитель главы Евгений Журавлев, а также жители города провели мониторинг хода строительства поликлиники на улице Кузьминской, дом № 7б. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время в здании завершены работы по отделке фасадов. В процессе отделочных работ находятся внутренние помещения, продолжается благоустройство прилегающей территории.

Также специалисты приступили к установке нового оборудования. В поликлинике уже появилось современное цифровое оборудование: компьютерный томограф, флюорограф, маммограф и рентгена. В ближайшее время планируется установка и монтаж стоматологического оборудования.

«Новый корпус будет включать в себя детское отделение, рассчитанное на 70 посещений в смену, и взрослое отделение, рассчитанное на 330 посещений. Кроме того, в здании будет собственная лаборатория, стоматология, отделение физиотерапии и дневной стационар. Все работы проходят согласно графику», — рассказала депутат совета депутатов Рания Ибрагимова.

Общая площадь здания составит 12,5 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.