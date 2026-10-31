Депутаты и жители Химок проверили ход капремонта ДК «Родина»

Капитальный ремонт Дворца культуры «Родина» в Химках идет по графику. 30 октября депутаты, жители и представители администрации проверили ход работ и соблюдение сроков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители выполняют гидроизоляцию фундамента и монтируют входные группы ДК «Родина». Параллельно завершают установку систем водоснабжения, отопления и канализации. Следующий этап — чистовая отделка помещений.

Ход капремонта оценили депутаты совета депутатов Валентин Герасимов, Инна Монастырская и Ольга Игнатьева вместе с активными жителями округа и представителями администрации.

В здании уже обновили фасад и кровлю. Проект предусматривает полную замену инженерных сетей, полов, потолков, окон и дверей. Также обновят мебель и благоустроят прилегающую территорию.

ДК «Родина» — одно из главных культурных пространств Химок. До ремонта здесь занимались 1300 жителей разных возрастов и работали 56 творческих коллективов, девять из которых имеют почетные звания «Народный» и «Образцовый». Во дворце регулярно проводили городские, областные и Всероссийские мероприятия — фестивали искусств, конкурсы, спектакли, концерты и выставки.

Ремонт ведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Работы финансируют из бюджета в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.