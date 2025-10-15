В Госдуме предложили обновить старые фасады «позитивными» красками — от мятного до сиреневого, но девелоперы в беседе с РИАМО предостерегли: яркие тона могут быстро превратить дворы в визуальный хаос.

Коллегия депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» предложила Минстрою России рассмотреть инициативу по перекраске хрущевок в яркие, «позитивные» цвета. Парламентарии ссылаются на успешный опыт Читы, где в рамках капремонта фасады типовых домов окрашивают в мятный, сиреневый, ярко-желтый и другие насыщенные тона. По мнению авторов инициативы, такая практика не только делает кварталы визуально привлекательнее, но и положительно влияет на психологическое состояние горожан.

«Действительно, цвета влияют на настроение, но предпочтения граждан часто склоняются к спокойным, природным палитрам, а не к кричащим тонам. По нашим данным, большинство горожан (53%) считают, что приятную визуальную среду создают светлые тона. Натуральные материалы в оформлении ценят 38%, тогда как яркие акценты поддерживает лишь около 19%», — отметил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Эксперт предупредил, что особенно явно эта тенденция проявляется в сегменте бизнес- и премиум-недвижимости. Застройщики высшего ценового сегмента сознательно избегают ярких, чистых цветов в отделке фасадов. Вместо них используются сложные, приглушенные оттенки — например, не просто синий, а пыльно-черничный, не зеленый, а серовато-шалфейный.

«Цвет воспринимается как „дорогой“, когда он не выглядит тривиально или массово. Чистый оранжевый может ассоциироваться с рабочей униформой, красный — с дорожными знаками. Роскошь обычно передается через сниженную яркость, сложный тон, оторванный от буквальных ассоциаций», — пояснил Гуторов.

Цветовая палитра городов

По оценке девелопера, не менее важна и гармония с историческим контекстом. Во многих городах России уже сложилась собственная цветовая палитра, связанная с природным окружением, культурными традициями и даже климатом. Задача современных застройщиков и архитекторов — не нарушать эту традицию, а аккуратно ее развивать.

«Сейчас в приоритете бежевые, серые, песочные и коричневые оттенки. Они не конфликтуют с окружающей средой, выглядят гармонично и спокойно. Яркие цвета уместны как акценты, но тотальное окрашивание фасадов в кричащие тона вряд ли будет воспринято как „позитивное“ большинством горожан», — подчеркнул представитель девелопера.

Он заключил, что, таким образом, сама идея обновления облика хрущевок заслуживает внимания, однако ее реализация требует учета не только психологического воздействия цвета, но и эстетических предпочтений людей, а также общего контекста городской среды.

