Депутат Жук посетил стройку большого образовательного комплекса в Котельниках

Депутат Мособлдумы Владимир Жук посетил стройку большого образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле в Котельниках. Там появятся школа на 2 100 учеников и детский сад на 350 мест: это поможет снять нагрузку с ближайшей школы № 3. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме.

Сейчас готовность объекта составляет около 35%. Планируют открыть комплекс 1 сентября 2026 года.

В детском саду будет 14 групп, а в школе — два блока: один для начальных классов на 800 детей, второй — для средней и старшей школы на 1300. Запланированы 84 кабинета, четыре спортзала, актовый зал на 800 мест, столовая, медпункт и две библиотеки.

В школе появится современное оборудование, чтобы детям было интересно учиться. Уже сейчас известно, что в начальной школе будут уроки робототехники, программирования, инженерной графики, промышленного дизайна, электротехники и электроники.

«Это будет не просто школа, а место, где детям будет интересно. Мы с коллегами из «Единой России» продолжим следить, чтобы стройка шла по плану и без задержек», — сказал Владимир Жук.

Строительство идет благодаря партпроекту «Единой России» «Новая школа».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.