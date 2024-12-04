Депутат Толмачев держит на контроле строительство соцобъектов в Лосино-Петровском

Во время региональной недели депутат Госдумы Александр Толмачев следит за ходом реализации народной программы партии «Единая Россия» на территории своего избирательного округа. Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике посетил детский сад «Ивушка» на улице Гоголя в городе Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба депутата.

Зданию почти 60 лет, сейчас в его стенах идет капитальный ремонт, который завершится к осени 2025 года. На той же улице — работы по прокладке новой теплотрассы.

«Сейчас отопление есть благодаря старой ветке, но в рамках программы модернизации коммунальных сетей прокладывается альтернативная система. Параллельная ветка обеспечит тепло в будущих сезонах», — отметил Александр Толмачев.

Кроме того, депутат Госдумы побывал в микрорайоне Лукино-Варино, где появится новая школа на 1100 мест. Работы организуются в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Школа откроет двери 1 сентября 2026 года. По словам Александра Толмачева, жители очень ждут новое образовательное учреждение — ранее детей приходилось возить в школы других поселков.

Там же, в Лукино-Варино, парламентарий ознакомился с ходом строительства новой поликлиники. За одну смену медучреждение сможет принимать до 320 пациентов — 270 взрослых и 50 детей.

Предусмотрены отдельные входы, чтобы разделить потоки посетителей. В новой поликлинике будут отделения неотложной помощи, диагностики, физиотерапии, профилактики, терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты узких специалистов и дневной стационар.

Финансирование строительства осуществляется за счёт средств бюджета Московской области. Все работы должны быть завершены весной, в марте 2025 года.

Александр Толмачёв отметил, что густонаселенный микрорайон остро нуждается в современной поликлинике, а новое здание будет не только современным, но и комфортным.

«На стройплощадках поговорили с подрядчиками, с мастерами и рабочими, встретились с гражданами, которые осуществляют общественное наблюдение. Важно, что люди видят процесс своими глазами и могут контролировать качество и сроки.

Все объекты нужны, поэтому мы входим во все государственные программы, чтобы обеспечить людей детскими садиками, школами, поликлиниками. У нас есть успешные проекты, которые уже готовы, все получилось — например, детский сад „Лучик“. В городском округе работает команда профессионалов и налажен общественный контроль. Смысл народной программы „Единой России“ — в том, чтобы обеспечить социальные гарантии для каждого гражданина. И здесь, в Лосино-Петровском, она воплощается шаг за шагом», — отметил Толмачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.