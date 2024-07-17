Депутат Мособлдумы Вшивцев проверил ход капремонта школы № 1 в Шаховской

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В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» и народной программы «Единой России» депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев вместе с депутатом совета депутатов, членом фракции «Единая Россия» Дмитрием Крючковым и сторонниками партии посетил с проверкой школу № 1 в Шаховской, где проводится капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Капитальный ремонт, начатый в декабре прошлого года, включает в себя комплекс мер, направленных на создание комфортных и современных условий для учебы и работы: обновление фасада и внутренних помещений, замену кровли, обновление окон и дверей, перепланировку помещений, укладку нового напольного покрытия, установку современной системы отопления и вентиляции.

Во время визита депутаты провели беседу с представителями подрядной организации и задали ряд важных вопросов, касающихся сроков выполнения работ, качества используемых материалов и организации труда.

«В результате капитального ремонта школа станет современным учебным заведением, отвечающим требованиям времени и обеспечивающим высокое качество образования. Это позволит создать условия для развития потенциала каждого ученика и подготовить его к успешной жизни в современном мире», — отметил Вшивцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.