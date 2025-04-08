Депутат Мособлдумы проверил ход капремонта в средней школе Восхода

В городском округе Восход продолжается капитальный ремонт средней школы. Работы по обновлению образовательного учреждения вошли в Народную программу «Единой России» и начались в сентябре 2024 года, передает пресс-служба партии.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев посетил ремонтируемый объект образования совместно с заместителем главы городского округа Евгением Назаренко, председателем окружного Совета депутатов Дарьей Тройкиной, заведующим хозяйством школы Вячеславом Литвиновым и представителями группы «Родительский контроль».

Прораб Алексей Прохоров рассказал, что все необходимые строительные материалы завезены, установленный график выполнения работ соблюдается. Завершить ремонт планируют к началу нового учебного года.

Обновление в здании учебного заведения площадью более 3 тыс. кв. м, построенного в 1965 году, получат фасад и кровля, все внутренние помещения школы. Будут заменены инженерные сети и оборудование, полы и потолки, установлены новые окна и двери. Прилегающая территория будет благоустроена.

Владимир Вшивцев подчеркнул важность контроля за ходом работ со стороны общественности и депутатского корпуса. Он отметил, что благодаря тесному взаимодействию с представителями «Родительского контроля» удается оперативно реагировать на возникающие вопросы и вносить необходимые коррективы в процесс ремонта.

«Качество образования напрямую зависит от условий, в которых учатся дети. Поэтому капитальный ремонт школы в Восходе — это значимый вклад в будущее подрастающего поколения», — заявил депутат.

Представители «Родительского контроля» выразили удовлетворение тем, как продвигается ремонт. Они отметили, что завершение капитального ремонташколы станет настоящим праздником для жителей Восхода. Обновленное здание позволит создать современные и комфортные условия для обучения и развития детей. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2025 года.