Депутат Мособлдумы проверил ход капитального ремонта школы № 8 в Химках

В Химках в школе № 8 имени В. И. Матвеева продолжается капитальный ремонт. Ход работ находится на постоянном контроле у родительской общественности, администрации города и депутатского корпуса. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов вместе с заместителем председателя совета депутатов Александром Васильевым посетили строительный объект. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дети должны учиться и заниматься в комфортных условиях. Поэтому на особом контроле держим ход строительства образовательных учреждений нашего города. Регулярно посещаем объекты, на которых сегодня ведутся работы», — прокомментировал Владислав Мирзонов.

К реконструкции школы приступили осенью прошлого года. Сейчас специалисты полностью завершили демонтаж и ведут черновые отделочные работы. Сегодня рабочие штукатурят стены, прокладывают трубы и проводят электромонтаж.

«Совсем скоро школа будет встречать учеников. Подрядчик обещает, что наше учреждение сдадут к началу нового учебного года. В планах — полное обновление помещений внутри здания и благоустройство прилегающей территории», — поделилась директор школы № 8 имени В. И. Матвеева Ольга Игнатьева.

Ольга Игнатьева совместно с представителями управления строительства химкинской администрации регулярно организовывают и проводят комиссионные обходы. Как правило, к ним присоединяются представители профильных ведомств, депутаты и родители учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.