Депутат Мособлдумы проверил ход капитального ремонта школы № 32 в Балашихе

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин проверил ход работ по капитальному ремонту школы № 32. Работы в образовательном учреждении на улице Крупской, 4, начались в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе капитального ремонта здесь обновят все: от фасада до внутренних помещений. Особое внимание уделяется утеплению здания.

«Я в третий раз посещаю этот объект. Был тут на всех важных этапах капитального ремонта. В ноябре 2024 года присутствовал при демонтажных работах, чтобы в дальнейшем учесть все скрытые дефекты и устранить их на начальной стадии. Второй раз проверял закладку новых инженерных систем и укрепление оконных и дверных проемов. Сегодня отмечаю, позитивную динамику. Основная часть работ уже завершена. Фасад школы преображается прямо на глазах», — сказал Шапкин.

На объекте трудятся 64 человека. В учреждении уже выполнены демонтажные работы, а также прокинуты инженерные сети. Сейчас идут отделочные работы фасада и шпаклевка стен. Общеобразовательное учреждение планируют сдать к началу нового учебного года.

«На текущий момент подрядчик работает по графику. Не опережает, но идет четко согласно графику. Чтобы закончить работы к середине августа, а к сентябрю этого года сдать школу», — сказал заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов.

Он также отметил, что в рамках благоустройства здесь появится новое футбольное поле, а также будут высажены деревья и кустарники.

В Балашихе в настоящий момент также ведется капитальный ремонт и в других образовательных учреждениях:

в гимназии № 1 имени Алексея Васильевича Баландина,

в детском саду на улице Маяковского,

в детском саду в микрорайоне Железнодорожный на Советской улице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.