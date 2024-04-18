Депутат Баранов проверил ход капремонта здания школы № 9 в Наро-Фоминске

Фото - © В настоящее время работы идут по утвержденному графику/Елена Татаркина

Депутат Мособлдумы Александр Баранов в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Новая школа» вместе с председателем окружного совета депутатов Г.П. Пензовым, замглавы Наро-Фоминского округа А. А. Гусаковым, местными депутатами, представителями теруправления Наро-Фоминска осмотрели ход работ капремонта СОШ № 9 в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В настоящее время работы идут по утвержденному графику, продолжается монтаж скатной кровли, устройство бетонных перекрытий, полов, в планах большой объем наружных работ.

Немного изменится внутренняя планировка, благодаря которой появятся дополнительные кабинеты и возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.