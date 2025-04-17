Депутат Госдумы Панин проверил ход капремонта стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве

Депутат Госдумы Геннадий Панин вместе с родителями воспитанников проверил ход капитального ремонта стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве. Объект, построенный в 1966 году, давно нуждался в масштабном обновлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках капремонта строители обновят футбольное поле и беговые дорожки, заменят инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, отремонтируют помещения раздевалок и спортивных залов. Также будут установлены современные системы освещения, видеонаблюдения и безопасности. Запланировано благоустройство прилегающей территории.

На данный момент общая строительная готовность объекта составляет чуть более 25%. Стадион является базой спортшколы «Спартак-Орехово», где тренируются юные футболисты, а также работают универсальные залы для занятий карате, волейболом и мини-футболом.

Стадион «Торпедо» станет современным спортивным комплексом, соответствующим всем стандартам для проведения тренировок и турниров на территории Орехово-Зуевского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.