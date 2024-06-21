Депутат Госдумы Колунов проверил ход капремонта в шаховской школе № 1

сегодня в 14:52

Депутат Госудумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов совместно с главой городского округа Шаховская Замиром Гаджиевым в рамках народной программы проконтролировали ход работ по капитальному ремонту СОШ № 1. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Образовательное учреждение немаленькое — общая площадь 4391 кв. м — и состоит из двух зданий, введенных в эксплуатацию в 60-х-70-х годах прошлого века: здания начальной школы и основного здания. Общая проектная мощность школы составляет 1060 человек, по факту учится 810. Есть, куда расти, повышать демографию», — рассказал депутат.

По словам Колунова, работы в школе стартовали в декабре 2023 года.

«В настоящий момент на объекте задействованы 60 рабочих, выполняются демонтажные работы, общестроительные работы, устройство фасада, кровли, инженерных систем. Общая строительная готовность составляет 51%. Все неплохо, но подрядчику необходимо ускориться — не в ущерб качеству! Чуть более, чем через два месяца, 1 сентября, обновленная школа должна распахнуть свои двери», — подвел итоги мониторинга Сергей Колунов.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что процесс капитального ремонта находится у него на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.