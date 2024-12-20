Депутат Ефимов проверил ремонт Центра культуры и досуга «Рассвет» в Балашихе

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» Тарас Ефимов проверил качество ремонта фойе сельского центра «Рассвет» в деревне Соболиха Балашихи, который был реализован в рамках региональной программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«С инициативой ремонта обратились жители и коллектив дома культуры. Проект прошел голосование, был поддержан горожанами и сегодня мы видим результаты работы. Подрядная организация окрасила стены, смонтировала новые подвесные потолки и светодиодные светильники. В холле ДК также смонтированы вешалки для одежды посетителей. Стало еще уютнее», — сказал Тарас Ефимов.

Депутат поблагодарил активных горожан, а также директора СЦКД «Рассвет» Ольгу Шитикову за активное участие в реализации проекта.

За пять лет в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» в Балашихе проведен капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха», Домов культуры «Кучино» и «Северный». В 2024 году начался капитальный ремонт КДЦ «Заря» в бывшем военном городке, также завершается ремонт Детской школы искусств № 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.