Депутат Чаплин объяснил, как не платить налог при продаже жилья

Депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил, в каких случаях при продаже квартиры не нужно платить налог на доходы физических лиц. Минимальный срок владения составляет пять лет, но есть исключения, сообщает Газета.ru .

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что Налоговый кодекс освобождает от уплаты НДФЛ и подачи декларации, если жилье находилось в собственности более минимального срока — в общем случае пяти лет.

«Главное, чтобы законно не платить налог при продаже квартиры, — правильно посчитать срок владения. Налоговый кодекс освобождает граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и подачи декларации, если недвижимость находилась в собственности более минимального предельного срока. В общем случае этот срок составляет пять лет. Но есть важные исключения, когда достаточно трех лет владения. К ним относятся: приватизированное жилье; квартира, полученная в наследство или по договору дарения от близкого родственника; жилье, переданное по договору ренты с пожизненным содержанием; а также единственное жилье собственника. Кроме того, трехлетний срок действует, если вы продаете квартиру, купленную после 1 января 2016 года, но право собственности на нее возникло раньше», — пояснил Чаплин.

Он добавил, что семьи с детьми могут не платить налог при продаже старой квартиры и одновременной покупке большей по площади или более дорогой по кадастровой стоимости. Льгота действует с 2022 года.

«Эта льгота действует с 2022 года. Обратите внимание: срок владения отсчитывается не с момента подписания договора купли-продажи, а с даты государственной регистрации права собственности в Росреестре. Если продать квартиру раньше установленного срока, то придется не только заплатить налог 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн рублей), но и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ. Всегда проверяйте документы на недвижимость и при сомнениях консультируйтесь с налоговыми специалистами. Лучше подождать лишний месяц-другой до истечения срока владения, чем потом платить налог и штрафы», — посоветовал Чаплин.

