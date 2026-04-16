Денис Семенов проверил реконструкцию ДК Потапова в Павлово-Посадском округе

Денис Семенов лично осмотрел площадку реконструкции ДК Потапова. Объект является одним из ключевых в программе развития Павлово-Посадского округа и находится в центре внимания муниципалитета. По состоянию на середину апреля выполнено около 35% от общего объема запланированных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.