Денис Семенов проверил реконструкцию ДК Потапова в Павлово-Посадском округе
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов 15 апреля проверил ход реконструкции ДК Потапова. Работы выполнены на 35%, завершить проект планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Денис Семенов лично осмотрел площадку реконструкции ДК Потапова. Объект является одним из ключевых в программе развития Павлово-Посадского округа и находится в центре внимания муниципалитета. По состоянию на середину апреля выполнено около 35% от общего объема запланированных работ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.
«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.