Денис Семенов проверил капремонт школы в Кузнецах Подмосковья

сегодня в 15:44

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 15 апреля проверил ход капитального ремонта школы №11 в деревне Кузнецы. Работы выполнены почти на пятую часть, демонтаж завершен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов оценил ход капитального ремонта школы №11 в деревне Кузнецы. На объекте задействованы 27 специалистов и три инженера подрядной организации. Общая площадь работ превышает 1200 квадратных метров.

Демонтаж старых конструкций выполнен на 98%. Подрядчик разобрал перегородки, заменил окна, демонтировал инженерные коммуникации и кровлю. В настоящее время строители укрепляют стены, монтируют новые каналы для инженерных сетей, готовят основание полов, ведут фасадные работы и устанавливают новую кровлю.

Общий прогресс по всем видам работ составляет 18,6%. Самый сложный этап демонтажа завершен, сейчас идет стадия общестроительных работ. Завершить монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку планируется к началу нового учебного года, чтобы школьники из Кузнецов и близлежащих населенных пунктов начали занятия в обновленном здании.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.