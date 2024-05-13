Демонтажные работы завершили в детском саду «Радуга» пос Пролетарский Серпухова

В здании детского сада «Радуга» в поселке Пролетарский Серпухова продолжается капитальный ремонт. Подрядчик завершил работы по демонтажу внутренних конструкций, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса.

Работы ведутся в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

«На площадке более 30 рабочих и 3 единицы техники. Подрядчик ведет монтаж систем инженерных сетей и оборудования, устройство стяжки пола, штукатурку стен, кровельные работы», — уточняется в сообщении.

В ходе проводимых работ также планируется провести фасадные работы, чистовую отделку и благоустройство территории. Также будет поставлена новая мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленный детсад «Радуга» должен к 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.