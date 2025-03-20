Демонтаж объектов нестационарной торговли в городском округе Красногорск

В городском округе Красногорск ведутся работы по демонтажу объектов нестационарной торговли. Это часть мероприятий по приведению улиц округа к единому внешнему облику, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Согласно данным, на территории городского округа Красногорск, как на частной, так и на муниципальной земле, расположено около трёхсот объектов нестационарной торговли. Из них семьдесят четыре подлежат демонтажу.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области мы начинаем работу по трансформации нестационарной торговли. Для начала мы проанализировали все обращения, которые поступили от наших жителей в 2024 году. Данный объект расположен здесь без договора на право размещения и без основания на само размещение, поэтому собственнику было предложено демонтировать, он этого не сделал, и после проведенной комиссии было принято решение объект демонтировать», — рассказал начальник отдела потребительского рынка администрации городского округа Красногорск Илья Ермаков.

Работы проводятся в соответствии с планами по благоустройству и улучшению внешнего вида городских улиц. Это решение направлено на создание более гармоничного и единообразного облика округа.

На видео можно увидеть, как проходит демонтаж одного из объектов в Нахабино на улице Лесной. Подобные мероприятия помогут сделать городской округ Красногорск более комфортным и приятным для жителей и гостей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.