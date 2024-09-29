Демонтаж недостроенного ТЦ на въезде в Одинцово выполнен на 90%

В Одинцово завершается снос недостроенного торгового центра, расположенного на въезде в город. К демонтажу приступили в начале июня, сейчас он выполнен на 90% — специализированная подрядная организация полным ходом ликвидирует фундамент недостроя. Оставшиеся демонтажные работы будут выполнены до конца октября этого года, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Более 10 лет недостроенный торговый центр на въезде в Одинцово портил внешний облик города. В этом году мы ставим в его истории точку — здание в Лохино полностью ликвидируют. На объекте сейчас задействовано 17 единиц техники. Из них 15 — это экскаваторы с гидромолотами и гидроножницами. Также работают 2 дробильные установки, прямо на площадке они перемалывают отходы демонтажа во вторичный щебень, который затем вывозят. Работы финишируют в октябре, по итогу здесь останется лишь чистый котлован», — сообщил Андрей Иванов.

Сначала подрядчик демонтировал надземную часть недостроенного здания, а затем приступил к фундаменту. Как сообщалось ранее, суммарно до конца года на территории Одинцовского округа ликвидируют 49 объектов незавершенного строительства. По 32 из них работа уже проведена: 18 снесли, 12 — легализовали по решению суда, 2 — отремонтировали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.