Делегация из Подмосковья посетила архитектурную выставку «Рождение масштаба»

В рамках IX форума проектировщиков Московской области 31 мая состоялась экскурсия в национальный центр «Россия». Участники мероприятия посетили архитектурную выставку «Рождение масштаба», в рамках которой представлена эволюция архитектурных стилей от древнерусских традиций до современных экспериментов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В состав делегации от Московской области вошли представители Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, союза архитекторов России, совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, ассоциации проектировщиков Московской области.

Перед началом экскурсии с приветственным словом к участникам выступила генеральный директор Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

«Миссия Национального центра ″Россия″ — сохранять наследие и создавать будущее страны. Великие замыслы российских архитекторов продолжают юные творцы в наших детских мастерских. В диалоге с молодежью мы задаемся вопросом: «Какое наследие мы оставим потомкам?» Сегодня вся наша команда вместе с нашими гостями, с региональными филиалами, которые открываются по всей России, находится в поиске будущего», — подчеркнула Наталья Виртуозова.

Экскурсию провел Андрей Александрович Чернихов — главный куратор выставки «Рождение масштаба» Национального центра «Россия», профессор Международной академии архитектуры (IAA), первый вице-президент Международной академии архитектуры в Москве (MAAM), член Союза архитекторов и Союза дизайнеров России.

«Выставка занимает более 2 тыс. кв. метров. Нам удалось воплотить ее в жизнь с замечательной командой наццентра «Россия» за два месяца. Специально для выставки было изготовлено несколько десятков макетов, среди которых те, которые вообще никогда не изготавливались, например макеты русских небоскребов, которые придумали студенты ВХУТЕМАСа. Нам хотелось показать не историю архитектуры России, а извлечь из этой истории то, что имеет отношение к большим временам, когда рождались великие проекты. Когда начался монтаж выставки, я ощутил силу ее масштаба. Сегодня это может испытать каждый гость Национального центра», — отметил Андрей Чернихов.

«Московская область — отражение России и лучшее, что было в архитектуре и градостроительстве государства собрано в этой уникальной экспозиции и достойно применения в регионе, как лучшие практики», — заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Вниманию участников экскурсии была представлена экспозиция, состоящая из нескольких тематических блоков: Русский модуль, Архитектура нового времени, Полюсы архитектуры, Московское царство, Русский небоскреб и других.

В рамках экспозиции участники ознакомились как с уже реализованными архитектурными проектами, так и с идеями, которые остались только в виде замыслов, увидели не только собственные экспонаты национального центра «Россия», но и экспонаты, предоставленные музеями и частными коллекционерами страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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