Делегация из Белоруссии посетила два подмосковных округа

В рамках женского форума «Международное сотрудничество России и Беларуси: женские инициативы и лучшие практики» в Сергиевом Посаде прошла стратегическая встреча представителей женских общественных организаций из Беларуси и России. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Союзную делегацию встретила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

Основное внимание уделено вопросам сотрудничества в сфере патриотического воспитания молодежи и укрепления традиционных семейных ценностей.

В числе ключевых тем: формирование у подрастающего поколения представлений о семье, развитие просветительских и воспитательных инициатив, направленных на сохранение культурного и духовного наследия, а также поддержка женского предпринимательства, начиная со школьного возраста, совместные туристические проекты двух государств, играющие важную роль в патриотическом и культурном развитии молодежи.

Участницы встречи также посетили Троице-Сергиеву Лавру, где у мощей Преподобного Сергия Радонежского состоялся молебен, а затем гости осмотрели Ризницу.

В Одинцово участницы провели третий день Форума. Здесь прошла международная встреча женских объединений Беларуси и России под названием «Победа в Единстве». Мероприятие приурочено ко Дню единения народов двух стран, а также посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Местом проведения форума стала площадка в парке «Патриот», которая объединила участниц из Союзного государства.

Участницы женских организаций представили инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, поддержку семе военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, а также на помощь их детям.

Среди выступающих — Ольга Ермакова, возглавляющая филиал фонда «Защитники Отечества»; Галина Гапанькова, член Президиума Минской областной организации ОО «БСЖ»; Инна Абелева, входящая в Правление Союза женщин ОАО «Белагропромбанк» по Гомельской области и Елена Верховых, председатель Люберецкого отделения Союза женщин России.

После деловой части форума участницы посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и музейный комплекс «Дорога памяти». Завершился день общей молитвой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.