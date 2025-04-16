Делают тяп-ляп: почему опасно покупать квартиры с отделкой

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Россиян предостерегли от покупки квартир с ремонтом от застройщика

Дизайнер интерьера, архитектор Мария Боровская не советует покупать квартиры с ремонтом от застройщика, так как зачастую его делают некачественно, что может иметь серьезные последствия.

Хотя квартиры с готовым ремонтом (white box) кажутся многим выгодным приобретением — «заезжай и живи», такая недвижимость может принести немало проблем владельцам, предупредила эксперт.

По ее словам, в первую очередь застройщики экономят на трубах отопления, электропроводке, цементе, сантехнике, разводке канализации.

Например, трубы должны прокладываться целыми от стояка, но в целях экономии их часто спаивают, в итоге возникают протечки, объяснила дизайнер. С электричеством еще опаснее: может произойти короткое замыкание.

«Это достаточно серьезные вещи, которые тяжело решаются при проживании: надо сносить что-то, снимать всю отделку, возможно, даже демонтировать стяжку (полов — ред.)», — рассказала Боровская в эфире радио Sputnik.

Именно поэтому она не рекомендует клиентам брать квартиры с отделкой.