Эксперт посоветовала начать с текстиля: декоративные подушки, пледы и покрывала добавят цвет в обстановку.

«Если мебель и отделка нейтральных оттенков, можно выбрать два-три акцента и повторить их в разных предметах. В результате интерьер будет выглядеть гармоничнее, а при смене сезона достаточно будет заменить несколько деталей, чтобы освежить обстановку», — уточнила Юлия Лапшинова в эфире радио Sputnik.

Вместо одного потолочного светильника декоратор предложила добавить настольные лампы, небольшие торшеры, гирлянды или свечи. Они позволят создавать разные сценарии освещения.

Фотографии, сувениры из путешествий и любимая посуда сделают обстановку более личной. На рабочем столе или открытой полке можно разместить коллекционные фигурки и игрушки с героями любимых фильмов, мультфильмов или видеоигр. По словам эксперта, смешение трендов не заменит индивидуальности, но примеры интерьеров помогут выстроить общую концепцию.

Лапшинова также посоветовала использовать аромадиффузоры и ароматические свечи: мягкий фоновый аромат помогает создать желаемую атмосферу и постепенно становится частью ассоциаций с домом.

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