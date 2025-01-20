Декоративное освещение установят на фасадах домов ЖК «G3 Театральный» в Раменском

В подмосковном Раменском реализуется проект комплексного развития территорий. Девелопер строит клубный квартал ЖК «G3 Театральный». В проекте возводят два дома, на фасаде которых установят декоративное освещение. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Освещение мягкого теплого света станет частью общей эстетики, подчеркнет архитектурные линии здания, не создавая неудобств для жителей. Светильники спроектированы так, чтобы направлять свет на стены и не попадать в окна квартир. Светодиодная лента аккуратно обрамит крышу и подчеркнет контуры здания. Это решение добавит дому выразительности и завершенности.

ЖК «G3 Театральный» сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Квартиры на первых этажах запроектированы с террасами, на последних — с возможностью установки каминов и террасами на кровле. На территории квартала появится детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины. Во дворе — зона отдыха, лесная гостиная, игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.