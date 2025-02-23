Дефицит квартир стоимостью до 3 млн рублей наблюдается в России

В российских крупнейших городах доля квартир стоимостью до 3 млн рублей составляет не более 4%, пишет газета «Известия» .

«По мере роста средней цены квадратного метра доля квартир стоимостью до 3 млн рублей на вторичном рынке в мегаполисах России продолжает сокращаться. Часто в эту ценовую категорию попадают малогабаритное жилье, пансионаты, комнаты в общежитиях, апартаменты, квартиры на окраинах крупных городов, а также в аварийных домах», — уточнила глава аналитического центра федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская.

По ее словам, по указанной цене можно найти и варианты, которые пригодны для комфортной жизни, но это единичные случаи.

Она пояснила, что сейчас специалисты с дистанционной работой, а также пенсионеры стали смотреть варианты жилья вне мегаполисов.

Эксперты провели анализ порядка 100 тыс. объявлений о продаже квартир на «вторичке» в стране. Первое место по доле объектов стоимостью до 3 млн рублей занял Волгоград (11,1% от всего числа жилья, выставленного на продажу). Затем идет Челябинск (10,4%), замыкает топ-3 Пермь ― (10,1%).

При этом в абсолютных значениях больше всего квартир стоимостью до 3 млн рублей представлено в Волгограде, Краснодаре и Омске.