Дачу Сталина в Подмосковье купила связанная с экс-губернатором Кубани компания

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, 8 апреля у подмосковной усадьбы Сталина с бункером Липки-Алексеевское сменился владелец. Им стал закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие», который находится под управлением УК «Терра ассет менеджмент».

Несмотря на конфиденциальность имен пайщиков фонда, известно, что он связан с экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым. Соответствующий вывод можно сделать, если обратить внимание, что управляющий УК «Терра ассет менеджмент» Роман Баталов входит в совет директоров АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» и «Племзавод им. В. И. Чапаева», об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.

Известно также, что в 2006 году дочь Ткачева стала женой Баталова. Таким образом, новый владелец дачи Сталина связан с семьей бывшего главы Кубани.

Семья Ткачева в 2023 году стала владельцем дорогостоящей недвижимости в Астраханской области. Речь идет о вилле бизнесмена Олега Тинькова*.

*Внесен в реестр иноагентов в России.