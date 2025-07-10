10-часовая бомбежка: генерал назвал цели ночного удара по Киеву

Генерал Липовой: ночные удары по Киеву пришлись на военные заводы

В ночь на 10 июля армия России нанесла массированный удар по объектам в Киеве. Целями атаки стали заводы, где производили и ремонтировали военную технику и оружие, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru .

По словам генерала, российские удары наносились точно по выбранным военным целям, о чем свидетельствуют появившиеся в Сети кадры с мест «прилетов».

«Сегодня ночью был нанесен массированный удар, который вывел из строя и нанес значительный ущерб военной инфраструктуре киевского режима», — сказал герой России.

Липовой уверен, что последние удары по Киеву понизят боеспособность украинской армии.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявлял, что ночные удары по украинской столице длились на протяжении около 10 часов. По предварительным данным, атаке подверглись заводы «Авиадинамика», «Артем», «Аналитприбор», «Кузня на Рыбальском» и «Меридиан».