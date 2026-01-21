Чувствительный вопрос: как поднять цену на жилье и не спугнуть арендаторов

Эксперт Опрышко: цены на съемное жилье можно повышать на уровень инфляции

В конце января рынок аренды показывает оживление, прогнозируется дальнейший рост цен на квартиры в России. Часто возникают ситуации, когда владельцы недвижимости хотят повысить арендную плату, но боятся испугать надежных жильцов. Директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко подчеркнула, что если в квартире живет надежный арендатор, то лучше повышать цены предсказуемо и постепенно, сообщает Общественное Телевидение России .

Опрышко отметила, что в 2025 году арендные ставки в крупных российских городах увеличились на 5-20%. Однако, если в квартире проживают проверенные жильцы, целесообразно придерживаться последовательной стратегии, ежегодно увеличивая плату на величину инфляции, считает эксперт.

Обычно стоимость аренды индексируется ежегодно в диапазоне 7-10%. По словам основателя агентства недвижимости Top Broker Estate в Москве Лины Оболенской, это напрямую зависит от уровня инфляции, но стандартная индексация колеблется от 5-7% до 10%.

«Любое заметное улучшение (например, установка кондиционера) также служит веским основанием для точечного повышения на 3–7% даже в рамках действующего договора (разумеется, по согласованию с арендатором). Не стоит забывать и о сезонности: в пиковые месяцы спроса, такие как август, можно изначально устанавливать цену на 5–10% выше, чем в низкий сезон», — рекомендует Опрышко.

Эксперты подчеркивают важность обоснованного и законного повышения цены. Это чувствительный вопрос, где ключевым моментом является сохранение доверия со стороны надежных арендаторов.

