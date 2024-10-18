Число торгов на реорганизацию участков в Москве выросло в 5 раз

За 9 месяцев 2024 года на аукционах для 10 проектов комплексного развития территорий (КРТ) были определены инвесторы из столицы, Краснодара и Чечни. Вообще за 2 года количество торгов на право реорганизации участков в городе увеличилось в 5 раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инвесторы по итогам торгов этого года займутся реорганизацией участков общей площадью 114 га — на них появится свыше 2,7 млн кв. м недвижимости.

«Число проведенных с начала года аукционов на право КРТ в 1,3 раза превысило показатели за аналогичный период прошлого года и в 5 раз превышает показатели 2022-го. Так, в январе — сентябре 2023 года было проведено 8 аукционов на право редевелопмента участков, а в 2022-м — всего 2. Инвестиции в реализацию 10 проектов превысят 551 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 13,3 млрд рублей», — заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реорганизация ждет площадки в 5 московских округах: там возведут 1,1 млн кв. м жилья и 1,6 млн общественно-деловых и производственных объектов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, интерес инвесторов к участию в торгах на право реорганизации участков в столице продолжает расти.

«Если в 2022–2023 годах в аукционах принимали участие в среднем две компании, то в январе — сентябре этого года на одну процедуру торгов приходилось 5 юридических лиц. При этом участвовали не только застройщики из Москвы и Московской области, но и инвесторы из Тюмени, Краснодара, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Перми, Оренбурга и Чеченской Республики», — сказал Гаман.

По программе КРТ возводят многофункциональные городские кварталы — на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляются дороги, жилье и инфраструктура. В мегаполисе на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ, которые затрагивают свыше 3,1 тыс. га.